В небе над Новосибирском прошла репетиция воздушного парада

Военные разместили видеоролик, на котором показана генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске.
«Военные летчики отрабатывали соблюдение дистанции, скорость полета и высоту», говорится в сообщении Центрального военного округа. Уточняется, что некоторая воздушная техника в репетиции не участвовала из-за плохой погоды.
Однако в День Победы в параде в 10:30 9 мая будут участвовать все крылатые машины. Это штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, истребители МиГ-31 и ударные вертолеты Ми-24.