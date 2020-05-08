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В небе над Новосибирском прошла репетиция воздушного парада

8 мая 2020, 14:27
Военные разместили видеоролик.

Военные разместили видеоролик, на котором показана генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске.

«Военные летчики отрабатывали соблюдение дистанции, скорость полета и высоту», говорится в сообщении Центрального военного округа. Уточняется, что некоторая воздушная техника в репетиции не участвовала из-за плохой погоды.

Однако в День Победы в параде в 10:30 9 мая будут участвовать все крылатые машины. Это штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ-В, истребители МиГ-31 и ударные вертолеты Ми-24.

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#Новости#Общество#Видео
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