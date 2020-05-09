Локоть записал видеообращение к новосибирским ветеранам

«Мы гордимся подвигом наших отцов и славим эту нашу Победу. Наш долг – защитить историческую память о Победы, о великой цене, которую заплатили сибиряки и весь наш народ, чтобы эта Победа состоялась 9 мая 1945 года. Я поздравляю с Победой, которая стала одной на всех, и за которую мы заплатили такую цену».