atas.info
ГлавноеВсе новости

Локоть записал видеообращение к новосибирским ветеранам

9 мая 2020, 09:51
Мэр поздравил сибиряков с Победой

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с великим праздником Победы.

Запись обращения к сибирякам проходила на площадке перед зданием оперного театра.

Глава города отметил, что сибиряки принимали активное участие в военных битвах и перечислил знаменитые имена воинов, которые прославили город Новосибирск. Это и Александр Покрышкина, и Дмитрий Бакуров, и Леонид Пономаренко и др.

Также он отметил, что именно в Новосибирске ковалось оружие победы, именно сюда прибывали сокровища культуры (картины, скульптуры).

«Мы гордимся подвигом наших отцов и славим эту нашу Победу. Наш долг – защитить историческую память о Победы, о великой цене, которую заплатили сибиряки и весь наш народ, чтобы эта Победа состоялась 9 мая 1945 года. Я поздравляю с Победой, которая стала одной на всех, и за которую мы заплатили такую цену».

Материалы по теме
Мэр Новосибирска Локоть получил Ленинскую премию ЦК КПРФМэр Новосибирска Локоть ответил на критику главы РоспотребнадзораМэр Новосибирска Локоть: наказание за отсутствие масок не предусмотрено
#Новости#Общество#Видео
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52