Локоть записал видеообращение к новосибирским ветеранам

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с великим праздником Победы.
Запись обращения к сибирякам проходила на площадке перед зданием оперного театра.
Глава города отметил, что сибиряки принимали активное участие в военных битвах и перечислил знаменитые имена воинов, которые прославили город Новосибирск. Это и Александр Покрышкина, и Дмитрий Бакуров, и Леонид Пономаренко и др.
Также он отметил, что именно в Новосибирске ковалось оружие победы, именно сюда прибывали сокровища культуры (картины, скульптуры).
«Мы гордимся подвигом наших отцов и славим эту нашу Победу. Наш долг – защитить историческую память о Победы, о великой цене, которую заплатили сибиряки и весь наш народ, чтобы эта Победа состоялась 9 мая 1945 года. Я поздравляю с Победой, которая стала одной на всех, и за которую мы заплатили такую цену».