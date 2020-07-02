Присвоение звания «Город трудовой доблести» Новосибирск отметит салютом

Ранее новосибирцев с присвоением высокого звания поздравили губернатор НСО Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть. Оба чиновника отметили трудовой вклад Новосибирска в годы войны. Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить почётное звание РФ «Город трудовой доблести» 20 городам, в том числе и Новосибирску. Об этом он объявил на заседании оргкомитета «Победа».