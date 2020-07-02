Присвоение звания «Город трудовой доблести» Новосибирск отметит салютом

Сегодня, 2 июля, в Новосибирске состоится экстренное празднование присвоения звания «Город трудовой доблести». Программу торжеств обнародовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Сообщается, что на площади Ленина запустят салюты и устроят световое шоу. Представление стартует в 22:40. Организует зрелище Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Прямая трансляция фейерверка будет доступна в прямом эфире на сайте мэрии и телеканале ОТС.
Ранее новосибирцев с присвоением высокого звания поздравили губернатор НСО Андрей Травников и мэр Анатолий Локоть. Оба чиновника отметили трудовой вклад Новосибирска в годы войны. Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить почётное звание РФ «Город трудовой доблести» 20 городам, в том числе и Новосибирску. Об этом он объявил на заседании оргкомитета «Победа».
Напомним, за присвоение Новосибирску почётного звания РФ «Город трудовой доблести» жители региона голосовали с 25 июня по 1 июля вместе с изменениями в Конституцию. Всего было собрано более полумиллиона голосов новосибирцев.