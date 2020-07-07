atas.info
ГлавноеВсе новости

Меняйло прокомментировал возможное открытие кинотеатров в Новосибирске

7 июля 2020, 14:34
Меняйло пообещал задать этот вопрос губернатору

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло рассказал о возможной дате открытия кинотеатров в Новосибирске. Вопрос был задан во время пресс-конференции в ТАСС.

По словам Меняйло, такие решения находятся в компетенции губернатора. При этом не стоит спешить, в сложившейся эпидемиологической обстановке лучше прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора. Меняйло заявил, что главное, чтобы потом не пожалеть о послаблении режима.

8 июля вопрос об открытии кинотеатров будет поднят на совещании с главами сибирских регионов.

Материалы по теме
В Новосибирске летние кафе могут начать работу с 6 июляОткрывается Новосибирский краеведческий музей
#Новости#Город
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52