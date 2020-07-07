Меняйло прокомментировал возможное открытие кинотеатров в Новосибирске

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло рассказал о возможной дате открытия кинотеатров в Новосибирске. Вопрос был задан во время пресс-конференции в ТАСС.
По словам Меняйло, такие решения находятся в компетенции губернатора. При этом не стоит спешить, в сложившейся эпидемиологической обстановке лучше прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора. Меняйло заявил, что главное, чтобы потом не пожалеть о послаблении режима.
8 июля вопрос об открытии кинотеатров будет поднят на совещании с главами сибирских регионов.