Новосибирская область вошла в ТОП-3 регионов Сибири по выздоровлению от COVID-19

Новосибирская область занимает третье место среди регионов Сибири по числу выздоровевших от коронавируса. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19, в области доля вылечившихся от общего числа инфицированных составляет 64%. Лучше только у Хакасии (73%) и Алтайского края (72%). Низкий показатель в Республике Тыва – 37%.
Отметим, что Сибирь находится на седьмом месте по числу выздоровевших от коронавируса среди федеральных округов. В общей сложности побороть болезнь смогли 25 460 человек. Это больше половины от общего числа заболевших.