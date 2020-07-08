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Новосибирская область вошла в ТОП-3 регионов Сибири по выздоровлению от COVID-19

8 июля 2020, 14:27
По данному показателю в области складывается благополучная обстановка с коронавирусом.

Новосибирская область занимает третье место среди регионов Сибири по числу выздоровевших от коронавируса. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19, в области доля вылечившихся от общего числа инфицированных составляет 64%. Лучше только у Хакасии (73%) и Алтайского края (72%). Низкий показатель в Республике Тыва – 37%.

Отметим, что Сибирь находится на седьмом месте по числу выздоровевших от коронавируса среди федеральных округов. В общей сложности побороть болезнь смогли 25 460 человек. Это больше половины от общего числа заболевших.

За сутки в Новосибирской области выздоровели 207 человек, добавилось 107 новых случаев заражения.

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