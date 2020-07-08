Новосибирская область вошла в ТОП-3 регионов Сибири по выздоровлению от COVID-19

Новосибирская область занимает третье место среди регионов Сибири по числу выздоровевших от коронавируса. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с Covid-19, в области доля вылечившихся от общего числа инфицированных составляет 64%. Лучше только у Хакасии (73%) и Алтайского края (72%). Низкий показатель в Республике Тыва – 37%.