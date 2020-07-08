Новосибирский минздрав объяснил рост смертности в регионе

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области по данным ЗАГС в течение июня 2020 года умерли 3606 человек. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. По сравнению с маем 2020 года число смертей увеличилось на 400. В июне 2019 года умерли 2711 человек. Поэтому показатели июня 2020 года стали высокими за полтора года.