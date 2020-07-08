Новосибирский минздрав объяснил рост смертности в регионе

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирской области по данным ЗАГС в течение июня 2020 года умерли 3606 человек. Это на треть больше, чем за тот же период прошлого года. По сравнению с маем 2020 года число смертей увеличилось на 400. В июне 2019 года умерли 2711 человек. Поэтому показатели июня 2020 года стали высокими за полтора года.
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подтвердил, что проблема есть. Но она связана с отдельными видами заболеваний.
- Официальная статистика за июнь будет дана не раньше августа. Но, тем не менее, мы видим определенный рост. Мы посмотрели, у нас есть рост по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, онкологии, рост есть от системы органов дыхания, — приводит слова чиновника издание НГС.
Напомним, что по официальным данным от коронавируса в Новосибирской области умерли 124 чедовека. В июне, по данным оперштаба, жертвами болезни стали 68 пациентов инфекционных больниц.