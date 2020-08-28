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В Новосибирской области закрыли пять коронавирусных госпиталей

28 августа 2020, 12:11
В области улучшается эпидобстановка

Пять инфекционных госпиталей, которые были открыты в разгар пандемии в больницах Новосибирска, будут закрыты. Об этом сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

Глава министерства заявил о снижении зараженных коронавирусом в области, что позволяет сократить число госпиталей. Принимать инфицированных будет теперь только три медучреждения, остальные переходят к обычному режиму работу. Госпиталь ветеранов войны, кардиодиспансер первыми примут плановых больных. Также готовят к открытию больницу №25, вторую больницу скорой помощи, больницу №3.

Статус «ковидного» госпиталя сохраняют больница №12, инфекционная больница №1 и 11-я больница, которая выполняет функцию сортировочного центра.

Напомним, на сегодня число больных коронавирусом составляет 11 192, 9892 из них вылечились, 349 умерли.

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