Травников раскритиковал стройку гимназии №3 в Академгородке

В День знаний губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал стройку нового здания гимназии №3 в Академгородке. Ранее к нему обратились председатель СО РАН Валентин Пармон и ректор НГУ Михаил Федорук. Ученые обеспокоены остановкой работ на стройплощадке.
«Две недели назад мне сообщили о паузе в работе – якобы, идёт корректировка документов. Две недели прошло – никаких изменений», – пожаловался Андрей Травников. Он отметил, что времени совсем мало, а объект сложный. Финансовых проблем, поэтому грава региона не видит обоснованных причин приостановки строительства. (в этом году из бюджета области на строительство направлены дополнительные средства – 150 млн рублей). Жалобы жителей из-за шума таковыми не являются. Поэтому необходимо жёстко регламентировать график.
Губернатор поручил министру строительства Ивану Шмидту контролировать объект лично. А ректор НГУ Михаил Федорук напомнил чиновнику, что эта гимназия – один из стратегически важных объектов региона, возводящихся по национальному проекту «Образование».
Напомним, старое здание гимназии, построенное еще в 1958 году, было снесено. В июне началось строительство новой гимназии, которая входит в список первоочередных объектов социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра. Новое учебное заведение будет площадью более 15 тысяч квадратных метров, оно рассчитано на 1100 гимназистов. Общая стоимость объекта – более 1 млрд рублей. Строительство объекта планируется завершить в 2022 году.