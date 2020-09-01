Травников раскритиковал стройку гимназии №3 в Академгородке

«Две недели назад мне сообщили о паузе в работе – якобы, идёт корректировка документов. Две недели прошло – никаких изменений», – пожаловался Андрей Травников. Он отметил, что времени совсем мало, а объект сложный. Финансовых проблем, поэтому грава региона не видит обоснованных причин приостановки строительства. (в этом году из бюджета области на строительство направлены дополнительные средства – 150 млн рублей). Жалобы жителей из-за шума таковыми не являются. Поэтому необходимо жёстко регламентировать график.