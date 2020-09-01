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В Новосибирске агитаторы кандидатов пришли на школьную линейку

1 сентября 2020, 15:13
Агитаторы вручили детям агитационный материал

Агитаторы кандидатов в депутаты в новосибирское заксобрание пришли 1 сентября на школьную линейку. Они были замечены на территории гимназии №4 и №130.

Очевидцы рассказали Тайге.инфо о женщине, которая раздавала агитационный материал в поддержку партии «Новые люди», и молодых людях в футболках с надписью «Михаил Федорчук».

Отметим, что ректор НГУ Михаил Федорчук выдвигается от округа №37. Его соперниками являются депутат Олег Суворов (ЛДПР), Георгий Антонов («Родина»), Елена Птицына (СР), Анна Незбудей (ЕР).

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