В Новосибирске агитаторы кандидатов пришли на школьную линейку

Агитаторы кандидатов в депутаты в новосибирское заксобрание пришли 1 сентября на школьную линейку. Они были замечены на территории гимназии №4 и №130.
Очевидцы рассказали Тайге.инфо о женщине, которая раздавала агитационный материал в поддержку партии «Новые люди», и молодых людях в футболках с надписью «Михаил Федорчук».
Отметим, что ректор НГУ Михаил Федорчук выдвигается от округа №37. Его соперниками являются депутат Олег Суворов (ЛДПР), Георгий Антонов («Родина»), Елена Птицына (СР), Анна Незбудей (ЕР).