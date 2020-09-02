В Новосибирске несостоявшийся кандидат в депутаты разоблачил коммунистов

В Новосибирске «двойник» депутата Полякова обратился в суд с иском о признании недействительным «договора» с помощником парламентария Андрея Жирнова. Поляков заявил, что его хотели использовать в политических целях, а сам он того не понимал.
Как сообщает «Континент Сибирь», Алексей Поляков баллотировался в Заксобрание как самовыдвиженец на 22-м округе. Позднее свою кандидатуру он снял. Здесь идет серьезная борьба между представителем КПРФ Андреем Жирновым и Ильей Поляковым от ЛДПР.
Алексей Поляков призывает в ответчики Артема Громова – помощника Андрея Жирнова. Между ними был заключен некий договор, по которому однофамилец действующего депутата нанимался для участия в выборах.
Теперь Алексей Поляков утверждает, что его обманули. Он якобы не знал, что на округе выдвигается его однофамилец-депутат, а ответчик об этом, говорится в иске, ни разу не упомянул.
В иске заявляется о том, что в договоре был пункт о штрафе в 2 миллиона за неисполнение обязанностей. Истец считает это принуждением к участию в выборах. И теперь просит суд признать договор недействительным и привлечь в качестве третьего лица депутата Илью Полякова.
Депутат заявил, что готов участвовать в процессе. Он хочет, чтобы суд разобрался, кто затеял всю эту игру.