В Новосибирске несостоявшийся кандидат в депутаты разоблачил коммунистов

В иске заявляется о том, что в договоре был пункт о штрафе в 2 миллиона за неисполнение обязанностей. Истец считает это принуждением к участию в выборах. И теперь просит суд признать договор недействительным и привлечь в качестве третьего лица депутата Илью Полякова.