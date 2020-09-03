В новосибирских школах уроки отменят ради выборов

В школах Новосибирска 11 и 12 сентября отменяются уроки. Это сделано из-за выборов в горсовет и Заксобрание Новосибирской области. По мнению мэра Анатолия Локтя, данная мера согласуется с законом.
- Такое решение принято, мы его выполняем. Это решение принято в соответствии с законом избирательной комиссией, — заявил сегодня, 3 сентября, мэр Новосибирска, общаясь с журналистами.
Напомним, выборы в Новосибирске в этом году продут в течение трех дней. На них отведены даты с 11 по 13 сентября включительно. Тем самым облизбирком решил повторить опыт голосования по поправкам к Конституции.
По мнению оппозиции, такое голосование станет неподконтрольным. Кандидаты опасаются еще большей фальсификации итогов выборов.