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В новосибирских школах уроки отменят ради выборов

3 сентября 2020, 18:51
Дети не пойдут на занятия 11 и 12 сентября

В школах Новосибирска 11 и 12 сентября отменяются уроки. Это сделано из-за выборов в горсовет и Заксобрание Новосибирской области. По мнению мэра Анатолия Локтя, данная мера согласуется с законом.

- Такое решение принято, мы его выполняем. Это решение принято в соответствии с законом избирательной комиссией, — заявил сегодня, 3 сентября, мэр Новосибирска, общаясь с журналистами.

Напомним, выборы в Новосибирске в этом году продут в течение трех дней. На них отведены даты с 11 по 13 сентября включительно. Тем самым облизбирком решил повторить опыт голосования по поправкам к Конституции.

По мнению оппозиции, такое голосование станет неподконтрольным. Кандидаты опасаются еще большей фальсификации итогов выборов.

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