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Кандидат от ЕР снялся с выборов в горсовет Новосибирска

4 сентября 2020, 15:02
В ТИК информацию подтвердили

С выборов в горсовет Новосибирска снялась кандидат от «Единой России» Анжела Данилова. Это было ее добровольное решение, о чем она сообщила 3 сентября.

Как пишет континент-Сибирь, Данилова выдвигала свою кандидатуру по округу №33. Ее главным конкурентом является действующий депутат горсовета, а также гендиректор ООО «Вира» Александр Савельев. Он представляет «Справедливую Россию», но в этой кампании баллотируется как самовыдвиженец. Еще один конкурент на округе – это директор «Культурно-досугового центра им. Станиславского» Елена Запрягаева (КПРФ).

Ранее гонку покинул еще один кандидат от ЕР Владимир Бауск.

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