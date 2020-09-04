Кандидат от ЕР снялся с выборов в горсовет Новосибирска

Как пишет континент-Сибирь, Данилова выдвигала свою кандидатуру по округу №33. Ее главным конкурентом является действующий депутат горсовета, а также гендиректор ООО «Вира» Александр Савельев. Он представляет «Справедливую Россию», но в этой кампании баллотируется как самовыдвиженец. Еще один конкурент на округе – это директор «Культурно-досугового центра им. Станиславского» Елена Запрягаева (КПРФ).