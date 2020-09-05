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Из НИИТО в Новосибирске эвакуировали 45 пациентов из-за задымления

5 сентября 2020, 12:02
Никто не пострадал

В Новосибирске из-за задымления в НИИТО эвакуировали 30 пациентов и 15 сотрудников. Инцидент произошел вечером 4 сентября.

В здании включили сирену, а пациентов призвали не поддаваться панике. После в клинику прибыла пожарная бригада. Пациенты рассказали НГС, что в отделениях пахло гарью, было задымлено.

Как удалось установить сотрудникам ГУ МЧС России по НСО, на втором этаже НИИТО произошло короткое замыкание в светильнике, но возгорания не было.

После обследования места происшествия пациентам разрешили вернуться в палаты. Учреждение также вернулось в прежнему режиму работы.

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#Новости#Происшествия
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