Из НИИТО в Новосибирске эвакуировали 45 пациентов из-за задымления

В Новосибирске из-за задымления в НИИТО эвакуировали 30 пациентов и 15 сотрудников. Инцидент произошел вечером 4 сентября.
В здании включили сирену, а пациентов призвали не поддаваться панике. После в клинику прибыла пожарная бригада. Пациенты рассказали НГС, что в отделениях пахло гарью, было задымлено.
Как удалось установить сотрудникам ГУ МЧС России по НСО, на втором этаже НИИТО произошло короткое замыкание в светильнике, но возгорания не было.
После обследования места происшествия пациентам разрешили вернуться в палаты. Учреждение также вернулось в прежнему режиму работы.