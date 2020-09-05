Спасшие детей новосибирские монтажники получат награду от Следственного комитета

Мы уже рассказывали о пожаре в Калиниском районе Новосибирска. На улице Мясниковой рано утром 3 сентября загорелась квартира на 3 этаже. В результате мать была вынуждена бросать детей из окна, а внизу их ловили очевидцы.
Как сообщили в Следственном комитете, по данному факту проводится доследственная проверка. Изучаются возможные нарушения правил пожарной безопасности матерью детей, которые чудом не пострадали.
Следователи выяснили, что женщина проснулась от резкого запах гари. Она начала искать в дыму своих детей, после чего выбежала на балкон и начала звать на помощь.
В это время на машине мимо проезжали монтажники строительной компании. Олег Сажин, Сергей Романенко и Руслан Валиев заметили дым из окна и побежали к дому. Растянув покрывало, он давали женщине команды, та бросала детей, а мужчины их ловили.
За проявленное мужество и активную гражданскую позицию руководством следственного управления подготовлены материалы с ходатайством о поощрении монтажников. Награду они получат от имени Председателя Следственного комитета Российской Федерации.