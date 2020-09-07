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Еще один кандидат от ЕР снялся с выборов в новосибирский горсовет

7 сентября 2020, 20:41
Предвыборную гонку покинул Илья Такмаков.

Очередной кандидат от «Единой России» отказался от претензий на мандат депутата новосибирского горсовета. вслед за Анжелой Даниловой и Владимиром Бауском предвыборную гонку покинул Илья Такмаков. Он баллотировался по округу № 40 в Октябрьском районе.

Его конкурентами значились кандидат от КПРФ Дмитрий Лобыня и Сергей Майоров, решивший пойти самовыдвиженцем. Именно в его пользу и снялся Такмаков. Также на округе в списке кандидатов значатся самовыдвиженец Хельга Пирогова, эсер Максим Егоркин и либеральный демократ Анна Астраханцева.

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