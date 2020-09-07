Еще один кандидат от ЕР снялся с выборов в новосибирский горсовет

Его конкурентами значились кандидат от КПРФ Дмитрий Лобыня и Сергей Майоров, решивший пойти самовыдвиженцем. Именно в его пользу и снялся Такмаков. Также на округе в списке кандидатов значатся самовыдвиженец Хельга Пирогова, эсер Максим Егоркин и либеральный демократ Анна Астраханцева.