Еще один кандидат от ЕР снялся с выборов в новосибирский горсовет

Очередной кандидат от «Единой России» отказался от претензий на мандат депутата новосибирского горсовета. вслед за Анжелой Даниловой и Владимиром Бауском предвыборную гонку покинул Илья Такмаков. Он баллотировался по округу № 40 в Октябрьском районе.
Его конкурентами значились кандидат от КПРФ Дмитрий Лобыня и Сергей Майоров, решивший пойти самовыдвиженцем. Именно в его пользу и снялся Такмаков. Также на округе в списке кандидатов значатся самовыдвиженец Хельга Пирогова, эсер Максим Егоркин и либеральный демократ Анна Астраханцева.