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В декабре на Красном проспекте откроют теплый подземный переход

7 сентября 2020, 21:19
После реконструкции в переходе появится вентиляция и противопожарная система.

Капитальный ремонт подземного перехода на пересечении Красного проспекта с Октябрьской магистралью завершиться к декабрю. На объекте прошло выездное совещание с участием мэра Анатолия Локтя. После реконструкции в переходе появится вентиляция и противопожарная система. Сохранятся и торговые точки. Их количество не уменьшится - по-прежнему будет 89 торговых точек. Но вместо ларьков появятся современные павильоны.

«Сейчас мы ведем переговоры с организацией, которая хочет стать инвестором и установить арт-объект – необычный козырек над одним из выходов. Возможно, в дальнейшем похожие козырьки будут установлены над всеми выходами», — поделился мэр Новосибирска. А директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик рассказал, что в переходе появится новая электронная навигация – табло и указатели. Также будет реализована система греющего пола. Поэтому в переходе зимой будет тепло.

напомним, несколько лет назад все подземные пешеходные переходы города были переданы под крыло МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Организация уже отремонтировала переход под улицей Большевистской и объект у театра «Красный факел».

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