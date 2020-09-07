В декабре на Красном проспекте откроют теплый подземный переход

«Сейчас мы ведем переговоры с организацией, которая хочет стать инвестором и установить арт-объект – необычный козырек над одним из выходов. Возможно, в дальнейшем похожие козырьки будут установлены над всеми выходами», — поделился мэр Новосибирска. А директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик рассказал, что в переходе появится новая электронная навигация – табло и указатели. Также будет реализована система греющего пола. Поэтому в переходе зимой будет тепло.