В Новосибирске депутат пожаловался на порчу предвыборных баннеров

В Новосибирске депутат горсовета Александр Савельев рассказал о том, что неизвестные уничтожают его предвыборные баннеры Затон. Они были испорчены в ночь на 7 сентября.
По словам депутата, которые приводит «Тайга.инфо», в Затон приехала целая группа людей на пяти машинах. Они срезали баннеры депутата и расклеили материалы его конкурента. Савельев готовит заявление в полицию, но не исключает привлечения ЧОПа.
- Досадно, что оппоненты прибегают к такому методу борьбы, это отрицательно действует на их репутацию. И что меня больше всего расстраивает, они пугают местных жителей. Заявление обязательно будет подавать, уже готовим жалобу в ТИК. Подадим и будем пристально следить, чтобы правоохранительные органы провели качественное расследование, - заявил депутат.
Кроме Савельева, по округу идут на выборы Анна Геронимус от «Справедливой России», самовыдвиженец Илья Пуховский от коалиции «Новосибирск 2020», Елена Запрягаева от КПРФ и Сергей Мокин (ЛДПР). Самым серьезным конкурентом является Запрягаева, но в КПРФ заявили, что не имеют отношения к происходящему и уверены, что это не последняя провокация.