В Новосибирске депутат пожаловался на порчу предвыборных баннеров

- Досадно, что оппоненты прибегают к такому методу борьбы, это отрицательно действует на их репутацию. И что меня больше всего расстраивает, они пугают местных жителей. Заявление обязательно будет подавать, уже готовим жалобу в ТИК. Подадим и будем пристально следить, чтобы правоохранительные органы провели качественное расследование, - заявил депутат.