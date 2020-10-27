Новосибирские школы приготовились к частичному дистанционному обучению

По словам руководителя региона, начальные и выпускные классы и малокомплектные школы в любом случае будут учиться очно. А вот среднее звено и старшие классы могут перейти на дистант. Пока же с 26 октября по 9 ноября ученики отправлены на каникулы. С этого же дня на онлайн-обучение перешли учреждения среднего профессионального образования.