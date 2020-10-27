Новосибирские школы приготовились к частичному дистанционному обучению

Школы Новосибирской области в случае дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом могут перейти на комбинированное дистанционное обучение. Об этом в прямом эфире с жителями НСО заявил губернатор Андрей Травников.
По словам руководителя региона, начальные и выпускные классы и малокомплектные школы в любом случае будут учиться очно. А вот среднее звено и старшие классы могут перейти на дистант. Пока же с 26 октября по 9 ноября ученики отправлены на каникулы. С этого же дня на онлайн-обучение перешли учреждения среднего профессионального образования.
По словам Травникова, власти внимательно следят за развитием событий. Стремительное нарастание второй волны стало для них сюрпризом. Решения будут приниматься исходя из текущей эпидемиологической ситуации.