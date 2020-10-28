В Новосибирске «Экспоцентр» не будут переделывать под ковидный госпиталь

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов выступил на сессии новосибирского горсовета. Он отвечал на вопросы депутатов ситуации с коронавирусом и медицинским обеспечением в городе. В частности, министр заявил, что «Экспоцентр» пока не будут перепрофилировать под коронавирусный госпиталь.
Ключевым фактором стал кадровый вопрос. Для открытия ковидного медучреждения на тысячу мест потребуется полторы тысячи медиков. Больных в Новосибирской области много, а вот врачей не хватает.
Пока принято решение наращивать коечный фонд за счет перепрофилирования существующих госпиталей. В том числе новое направление получат и ряд федеральных медицинских учреждений.