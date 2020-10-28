atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске «Экспоцентр» не будут переделывать под ковидный госпиталь

28 октября 2020, 20:44
Ключевым фактором стал кадровый вопрос.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов выступил на сессии новосибирского горсовета. Он отвечал на вопросы депутатов ситуации с коронавирусом и медицинским обеспечением в городе. В частности, министр заявил, что «Экспоцентр» пока не будут перепрофилировать под коронавирусный госпиталь.

Ключевым фактором стал кадровый вопрос. Для открытия ковидного медучреждения на тысячу мест потребуется полторы тысячи медиков. Больных в Новосибирской области много, а вот врачей не хватает.

Пока принято решение наращивать коечный фонд за счет перепрофилирования существующих госпиталей. В том числе новое направление получат и ряд федеральных медицинских учреждений.

Материалы по теме
Министр здравоохранения НСО Хальзов ответил на критику ПутинаХальзов: вакцина от гриппа поможет при коронавирусеВ Новосибирской клинике НИИТО будут лечить больных коронавирусом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52