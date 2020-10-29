Депутаты одобрили «точечную застройку» у Монумента Славы в Новосибирске

Предложение разрешить точечную застройку у монумента Славы в Ленинском районе Новосибирска поддержало большинство депутатов. 28 октября в горсовете прошло заседание депутатов, на котором не без споров были одобрены изменения в правила землепользования и застройки.
За данные изменения выступили комиссии по градостроительству и муниципальной собственности. Но глава комиссии по наказам избирателей, который представляет Ленинский район, раскритиковал предложение. По его словам, изменения могут привести к точечной застройке у Монумента Славы. Это нельзя допустить, ведь рядом с пятиэтажками может появиться 25-этажная высотка.
Но вице-мэр Алексей Кондратьев отметил, что необходимо привести в соответствие границы земельных участков и границы зонирования, а у властей найдутся механизмы не допустить несанкционированной застройки участка.
Депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко предложил отклонить документ.
К застройке кварталов, в том числе зеленых зон, возникли претензии и у других депутатов. В частности в Октябрьском районе города. Депутаты считают, что необходимо отдавать предпочтение не высоткам, а строительству школ и детсадов.
В итоге большинство проголосовало за изменения ПЗЗ. Его приняли во втором чтении. За проголосовал 21 депутат, против – 8, один воздержался.