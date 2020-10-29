atas.info
ГлавноеВсе новости

Депутаты одобрили «точечную застройку» у Монумента Славы в Новосибирске

29 октября 2020, 11:15
Коммунист и независимые депутаты были против.

Предложение разрешить точечную застройку у монумента Славы в Ленинском районе Новосибирска поддержало большинство депутатов. 28 октября в горсовете прошло заседание депутатов, на котором не без споров были одобрены изменения в правила землепользования и застройки.

За данные изменения выступили комиссии по градостроительству и муниципальной собственности. Но глава комиссии по наказам избирателей, который представляет Ленинский район, раскритиковал предложение. По его словам, изменения могут привести к точечной застройке у Монумента Славы. Это нельзя допустить, ведь рядом с пятиэтажками может появиться 25-этажная высотка.

Но вице-мэр Алексей Кондратьев отметил, что необходимо привести в соответствие границы земельных участков и границы зонирования, а у властей найдутся механизмы не допустить несанкционированной застройки участка.

Депутат от коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко предложил отклонить документ.

К застройке кварталов, в том числе зеленых зон, возникли претензии и у других депутатов. В частности в Октябрьском районе города. Депутаты считают, что необходимо отдавать предпочтение не высоткам, а строительству школ и детсадов.

В итоге большинство проголосовало за изменения ПЗЗ. Его приняли во втором чтении. За проголосовал 21 депутат, против – 8, один воздержался.

Материалы по теме
В комиссию по киоскам мэрии Новосибирска попал депутат, поддержавший ЯковенкоДепутаты приняли социальный бюджет в первом чтении Депутаты оставили новосибирцев без наград из-за дела против Яковенко
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52