Депутаты одобрили «точечную застройку» у Монумента Славы в Новосибирске

За данные изменения выступили комиссии по градостроительству и муниципальной собственности. Но глава комиссии по наказам избирателей, который представляет Ленинский район, раскритиковал предложение. По его словам, изменения могут привести к точечной застройке у Монумента Славы. Это нельзя допустить, ведь рядом с пятиэтажками может появиться 25-этажная высотка.