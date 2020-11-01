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Эпидемия не спадает: в Новосибирской области за сутки ОРВИ заболели 4222 человека

1 ноября 2020, 14:04
29 пациентов пришлось госпитализировать.

За минувшие сутки ОРВИ заболели 4 222 новосибирца. 29 пациентов пришлось госпитализировать. Об этом сообщает оперштаб НСО утром 1 ноября.

Что касается коронавируса, то с начала пандемии COVID-19 заболели 17 483 человека (+177 за минувшие сутки). 14 445 человек выздоровели (+54 за минувшие сутки). Умерли 590 (+4 за минувшие сутки. Оперштаб сообщил о смерти мужчин 51 года, 64 лет и 73 лет, и 72-летней женщины). В отделениях интенсивной терапии находятся 115 человек, 38 - на ИВЛ.

В Новосибирске в инфекционные стационары госпитализированы 3 777 взрослых и 59 детей с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом. Еще 1 455 аналогичных пациентов содержатся в ЦРБ региона.

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