atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирск назван одним из лучших городов России для карьеры на удаленке

3 ноября 2020, 18:30
Хуже всего с работой дома дела обстоят в Омске и Челябинске.

Новосибирск оказался в числе лучших городов России, пригодных для построения карьеры на удаленной работе. Результаты исследования приводит портал Superjob.

Аналитики опросили жителей городов-миллионников. Среди респондентов 43% считают лучшим в России городом для построения карьеры Новосибирск.

Столько же людей отметили Казань. А лидирует Москва - там успешно реализуются на удаленке 51% опрошенных.

Хуже всего с работой дома дела обстоят в Омске и Челябинске. Эти города назвали лишь 9% и 8% респондентов соответственно.

Материалы по теме
Четверть новосибирцев стали работать хуже при переходе на удаленный форматНовосибирские депутаты поддержали поправки в ТК об удаленной работеВ более эффективной удаленной работе в сравнении с коллегами уверены 47% новосибирцев
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52