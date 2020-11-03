Новосибирск назван одним из лучших городов России для карьеры на удаленке

Новосибирск оказался в числе лучших городов России, пригодных для построения карьеры на удаленной работе. Результаты исследования приводит портал Superjob.
Аналитики опросили жителей городов-миллионников. Среди респондентов 43% считают лучшим в России городом для построения карьеры Новосибирск.
Столько же людей отметили Казань. А лидирует Москва - там успешно реализуются на удаленке 51% опрошенных.
Хуже всего с работой дома дела обстоят в Омске и Челябинске. Эти города назвали лишь 9% и 8% респондентов соответственно.