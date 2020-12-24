Школьникам Новосибирской области разрешили остаться дома из-за морозов

- В таком случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине, – отметили в министерстве образования Новосибирской области. Родители должны учесть все факторы - от возраста ребенка и температуры на улице до силы ветра и расстояния до школы. Если ученика начальных классов все же отправляют в школу в мороз, то его обязательно должен сопровождать взрослый как на пути в образовательное учреждение, так и по дороге домой.