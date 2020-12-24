Школьникам Новосибирской области разрешили остаться дома из-за морозов

В Новосибирской области школьникам разрешили пропускать занятия из-за сильных морозов. Письмо об этом составлено в региональном министерстве образования и уже разослано главам муниципалитетов.
Чиновники уточнили, что разрешение на пропуск зависит от возраста учеников и температуры за окном. Например, учащиеся начальной школы и воспитанники детских садов могут оставаться дома при –25 градусах и ниже; учащиеся пятых-девятых классов – при минус 30 и ниже, а старшеклассники – при температуре ниже -35 градусов.
Родители могут сами принимать решение о том, идти ребенку в школу или нет. Они должны сообщить о пропуске классному руководителю или в администрацию школы по телефону, затем – в письменной форме.
- В таком случае уроки, пропущенные обучающимися из-за погодных условий, не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине, – отметили в министерстве образования Новосибирской области. Родители должны учесть все факторы - от возраста ребенка и температуры на улице до силы ветра и расстояния до школы. Если ученика начальных классов все же отправляют в школу в мороз, то его обязательно должен сопровождать взрослый как на пути в образовательное учреждение, так и по дороге домой.
Напомним, что уже в пятницу, 25 декабря, в Новосибирске должно похолодать до -29 градусов, а в районах области температура опустится до –31-36. В выходные дни придут суровые морозы до –40-45 в ночные часы и –38 днем.