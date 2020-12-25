Снежный городок в Бердске обрадовал горожан

В Бердске построили новогодний снежный городок. Он призван заменить горожанам отказ от традиционного формата празднования с салютом и массовыми гуляниями под елкой. Городок со скульптурами, горками и ледяными фотозонами уже доступен и охраняется.
Работы на площадке у кинотеатра «Орион» уже завершаются. Там же украсили елку и установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Охраняться городок будет до 11 января.
На обустройство снежного городка ушло 5 дней. Работали несколько групп специалистов. От официальных празднований решено было отказаться из-за коронавируса.