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Снежный городок в Бердске обрадовал горожан

25 декабря 2020, 17:36
Работы на площадке у кинотеатра «Орион» уже завершаются.

В Бердске построили новогодний снежный городок. Он призван заменить горожанам отказ от традиционного формата празднования с салютом и массовыми гуляниями под елкой. Городок со скульптурами, горками и ледяными фотозонами уже доступен и охраняется.

Работы на площадке у кинотеатра «Орион» уже завершаются. Там же украсили елку и установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Охраняться городок будет до 11 января.

На обустройство снежного городка ушло 5 дней. Работали несколько групп специалистов. От официальных празднований решено было отказаться из-за коронавируса.

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#Новости#Город
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