Новосибирский фотограф Махоров снял замерзающий город с высоты

Фотограф Вадим Махоров показал, как выглядит морозный Новосибирск с высоты птичьего полета. Цикл фотографий он опубликовал на своей страничке в сети Instagram.
«Наконец в Сибирь пришли мои любимые морозы. Как раз сразу после сильных снегопадов. Вот такую зиму я люблю» , — написал Вадим Махоров. Фотограф заметил при этом, что отрицательной стороной такой погоды является то, что долго не погуляешь.
Перед новогодними праздниками Новосибирск опустел. на улицах совсем мало людей и машин.
27 декабря температура воздуха в Новосибирске опустилась ниже 40 градусов. Над городом повисла дымка.