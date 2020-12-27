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Новосибирский фотограф Махоров снял замерзающий город с высоты

28 декабря 2020, 01:18
Перед новогодними праздниками Новосибирск опустел.

Фотограф Вадим Махоров показал, как выглядит морозный Новосибирск с высоты птичьего полета. Цикл фотографий он опубликовал на своей страничке в сети Instagram.

«Наконец в Сибирь пришли мои любимые морозы. Как раз сразу после сильных снегопадов. Вот такую зиму я люблю» , — написал Вадим Махоров. Фотограф заметил при этом, что отрицательной стороной такой погоды является то, что долго не погуляешь.

Перед новогодними праздниками Новосибирск опустел. на улицах совсем мало людей и машин.

27 декабря температура воздуха в Новосибирске опустилась ниже 40 градусов. Над городом повисла дымка.

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