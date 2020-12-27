Новосибирский фотограф Махоров снял замерзающий город с высоты

«Наконец в Сибирь пришли мои любимые морозы. Как раз сразу после сильных снегопадов. Вот такую зиму я люблю» , — написал Вадим Махоров. Фотограф заметил при этом, что отрицательной стороной такой погоды является то, что долго не погуляешь.