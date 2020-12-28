В Новосибирске могут «заморозить» цены на ряд продуктов

В Новосибирской области власти выдвинули идею «заморозить» цены на некоторые продукты питания. Речь идет о товарах первой необходимости.
Главная идея - сделать для новосибирцев с любым заработком доступной еду. Это особенно важно в связи с коронакризисом.
В список для возможной фиксации цен вошли говядина, курятина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса). Также в перечне хлеб, куриные яйца, подсолнечное и сливочное масло, сахар, мука, вермишель, лук, морковь, капуста. Не забыли и о крупах: рис, гречка, пшено.