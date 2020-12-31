В Новосибирске заработал ледовый городок на Михайловской набережной

30 декабря в Новосибирске заработал ставший уже традиционным ледовый городок на Михайловской набережной. Он расположился недалеко от станции метро «Речной вокзал».
В этом году шумной церемонии открытия не было. Главной темой оформления городка стали «Новогодние фантазии». Забавы для себя найдут посетители самых разных возрастов.
За безопасностью посетителей следят контролеры. Также можно взять напрокат ледянку. Стоит это 20 рублей, еще 100 рублей придется оставить в залог. Работает городок до 22.00.
Ледовый городок на Михайловской набережной проработает до марта 2021 года. Стоимость посещения до 10 января составит 350 рублей. Затем посетить ледовый городок можно будет за 300 рублей. Дети до 7 лет попадут на территорию бесплатно.