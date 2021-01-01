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Новосибирец навел ствол на Путина во время новогоднего поздравления президента

1 января 2021, 14:45
Соседка усмотрела в этом экстремизм

Новосибирец проводил 2020 год, направив ствол ружья на телевизор. Там президент Владимир Путин обращался к народу с поздравлением.

Таким образом сибиряк поздравил соседей с Новым годом в мессенджере. Фотография появилась в чате "Жильцы Олеко Дундича 15". Что интересно, сразу после публикации люди стали покидать чат.

Инцидент получил огласку после возмущения одной из соседок в соцсетях. "Не знаю куда пожаловаться на подобный экстремизм, но уверена, что такой человек заслуживает наказания", — написала она.

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#Новости#Происшествия
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