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В Новосибирске столкнулись два такси: пьяный водитель одного из них устроил дебош

3 января 2021, 01:16
Авария произошла на улице Кирова.

В субботу, 2 января, в Октябрьском районе Новосибирска таксист устроил ДТП, после чего закатил дебош в присутствии полицейских. Авария произошла на улице Кирова, не доезжая 20 метров до пересечения с улицей Никитина.

О происшествии рассказал подписчик сообщества АСТ-54. По его словам, водитель седана Nissan Almera, брендированного «Uber», протаранил Hyundai Solaris с наклейками «Яндекс.Такси». От удара Ниссан выбросило на металлическое ограждение вдоль дороги.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они проверили водителей на состояние опьянения. Один из них, сидя в полицейской машине, начал вырываться и бросаться на оппонента, оскорбляя его. По словам очевидца, от этого водителя разило спиртным.

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#Новости#Происшествия
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