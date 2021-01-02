В Новосибирске столкнулись два такси: пьяный водитель одного из них устроил дебош

В субботу, 2 января, в Октябрьском районе Новосибирска таксист устроил ДТП, после чего закатил дебош в присутствии полицейских. Авария произошла на улице Кирова, не доезжая 20 метров до пересечения с улицей Никитина.
О происшествии рассказал подписчик сообщества АСТ-54. По его словам, водитель седана Nissan Almera, брендированного «Uber», протаранил Hyundai Solaris с наклейками «Яндекс.Такси». От удара Ниссан выбросило на металлическое ограждение вдоль дороги.
На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они проверили водителей на состояние опьянения. Один из них, сидя в полицейской машине, начал вырываться и бросаться на оппонента, оскорбляя его. По словам очевидца, от этого водителя разило спиртным.