В Новосибирске мэрия разрешила построить административную высотку напротив Дома быта

В Новосибирске мэрия разрешила себе же построить административное здание по адресу улица Романова, 33. Напомним, сейчас там располагается постройка 1937 года, выкупленная чиновниками два года назад. В новый восьмиэтажный корпус с двумя подземными этажами хотят перевести некоторые подразделения администрации города, а освободившиеся помещения сдать в аренду.
Разрешение на возведение объекта напротив Дома быта появилось на Муниципальном портале Новосибирска. На новое здание власти хотят потратить 350 миллионов рублей.
Общая площадь строения составит 9,5 тысячи квадратных метров. Высотой восьмиэтажка должна составить 34 метра. В проекте есть подземный паркинг на 48 автомобилей.