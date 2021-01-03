В Новосибирске мэрия разрешила построить административную высотку напротив Дома быта

В Новосибирске мэрия разрешила себе же построить административное здание по адресу улица Романова, 33. Напомним, сейчас там располагается постройка 1937 года, выкупленная чиновниками два года назад. В новый восьмиэтажный корпус с двумя подземными этажами хотят перевести некоторые подразделения администрации города, а освободившиеся помещения сдать в аренду.