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Из Новосибирска аномальные морозы должны уйти в Рождество

4 января 2021, 11:24
МЧС сообщает о суровых холодах, которые продержатся до 6 января включительно.

В Новосибирской области суровые морозы с температурой воздуха до -35 градусов и ниже продержатся по 6 января. Об этом уже несколько дней подряд сообщает МЧС. При этом местами температура опускается до -40 и ниже, что зафиксировано прошедшей ночью, причем не только в Новосибирской области, но и в других регионах Сибири.

На Алтае был побит суточный рекорд минимальной температуры. В городе Камень-на-Оби температура опустилась до -41,4°, что 0,4° ниже рекорда 2006 года.

В ближайшие два дня морозы не отступят, а потепление в Новосибирской области ожидается лишь 7 января. Об этом говорят погодные сервисы, в том числе Яндекс. На Рождество он прогнозирует в Новосибирске днем температуру в -18 градусов. Ночью же похолодает до -25.

Сегодня, 4 января, в Новосибирске прогнозируются -26..28° днем при западном умеренном ветре на фоне высокого атмосферного давления. Ночью прояснится и похолодает до -31..33°. Во вторник, 5 января, ожидается ясная погода с ночной температурой в -31..33°, а днем до -27..29°, ветер слабый. На следующий день, 6 января, опять же ясно и немного теплее - ночью до -28..30°, а днем -23..25°.

В четверг, 7 января, прогнозируется переменная облачность. Ночная температура может составить -25..27°, а днем потеплеет до -18..21°. Уже на следующий день ночные и дневные температуры должны выровняться, составив -19..21°. Ветер в эти дни прогнозируется умеренный или слабый.

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