Из Новосибирска аномальные морозы должны уйти в Рождество

В Новосибирской области суровые морозы с температурой воздуха до -35 градусов и ниже продержатся по 6 января. Об этом уже несколько дней подряд сообщает МЧС. При этом местами температура опускается до -40 и ниже, что зафиксировано прошедшей ночью, причем не только в Новосибирской области, но и в других регионах Сибири.