В Колыванском районе в лютый мороз решили устранить аварию, произошедшую в декабре

В субботу, 2 января, жители села Соколово в Колыванском районе Новосибирской области пожаловались на действия коммунальщиков. Те вовремя не устранили аварию, произошедшую еще 29 декабря, когда еще не было лютых морозов.
В селе произошел разлив воды. Затопило всю улицу, которая превратилась в каток. Рабочие появились только 2 января, и в суровый мороз, при температуре -37 градусов, начали раскопки. Они привели к массе неудобств.
- Сейчас решили в морозы разрезать водопровод и лишить в праздники 1500 человек воды. Все каникулы испорчены. И свет отключают каждый день, - рассказали местные жители в сообществе АСТ-54.