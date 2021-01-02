atas.info
ГлавноеВсе новости

В Колыванском районе в лютый мороз решили устранить аварию, произошедшую в декабре

3 января 2021, 01:39
Праздничные дни в селе Соколово оказались испорчены.

В субботу, 2 января, жители села Соколово в Колыванском районе Новосибирской области пожаловались на действия коммунальщиков. Те вовремя не устранили аварию, произошедшую еще 29 декабря, когда еще не было лютых морозов.

В селе произошел разлив воды. Затопило всю улицу, которая превратилась в каток. Рабочие появились только 2 января, и в суровый мороз, при температуре -37 градусов, начали раскопки. Они привели к массе неудобств.

- Сейчас решили в морозы разрезать водопровод и лишить в праздники 1500 человек воды. Все каникулы испорчены. И свет отключают каждый день, - рассказали местные жители в сообществе АСТ-54.

Материалы по теме
Новосибирск ждет удар сильных морозовБелых медведей Новосибирского зоопарка с Новым годом поздравил Дед МорозВ Мошковском районе люди в суровые морозы остались без воды и отопления
#Новости#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52