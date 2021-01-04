В Новосибирске в ближайшие дни спадут морозы

Если верить Gismeteo, то вплоть до 5 января в Новосибирске сохраняться трескучие морозы. В ночь на 4 января температура опустилась до -35 градусов, днем воздух прогрелся до -28, а ночью опять -35. В ночь на вторник, в городе прогнозируется -34 градуса, днем — все те же 28 мороза. Следующей ночью мороз немного отступит до -31 градус, а днем на термометрах окажется -24. В Рождество, 7 января, температура ночью составит -27, днем -23 градуса.