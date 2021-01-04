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В Новосибирске в ближайшие дни спадут морозы

4 января 2021, 13:36
Аномальные холода продержатся по 6 января.

Новосибирску в этом году пришлось пережить удар аномальных морозов на новогодних каникулах. По области местами температура опускается ниже -40 градусов. По данным сервисов погоды, вскоре ситуация изменится.

Если верить Gismeteo, то вплоть до 5 января в Новосибирске сохраняться трескучие морозы. В ночь на 4 января температура опустилась до -35 градусов, днем воздух прогрелся до -28, а ночью опять -35. В ночь на вторник, в городе прогнозируется -34 градуса, днем — все те же 28 мороза. Следующей ночью мороз немного отступит до -31 градус, а днем на термометрах окажется -24. В Рождество, 7 января, температура ночью составит -27, днем -23 градуса.

Данные «Яндекс.Погода» отличаются, предлагая более теплый сценарий. В ночь на вторник, 5 января, следует ожидать около 30 градусов мороза, а днем -26. 6 января синоптики прогнозирует -26 ночью и -20 днем. 7 января, согласно «Яндексу», потеплеет до -18 градусов днем и -22 ночью. Осадков при этом не ожидается.

Синоптики Западно-Сибирского УГМС настаивают, что аномальные морозы продержатся по 6 января включительно. Местами температура опустится до -40 градусов и ниже.

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