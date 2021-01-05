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Жители Новосибирска замерзают в квартирах из-за морозов и слабого отопления

5 января 2021, 12:42
В управляющих компаниях не знают способа решения проблемы

Новосибирцы начали массово жаловаться на низкие температуры в квартирах. Они делятся с журналистами фото промерзших окон.

По сообщению НГС, в Превомайском районе замерзают люди в доме №15 по улице Заречной. По словам жителей, в квартирах 16 градусов тепла, ледяные полы. Взрослые вынуждены ходить по дому в обуви, а 9-месячный ребенок спит в зимнем комбинезоне. В управляющей компании снимают с себя ответственность, ссылаясь на проблему дома. Там не знают причину низких температур в квартирах, но выслали разобраться на место теплотехника.

Также холодно в квартирах дома микрорайона «Чистая слобода». Ситуация такова, что на окнах с внутренней стороны появился снег. Замерзают и взрослые, и дети.

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#Новости#Происшествия
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