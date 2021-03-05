Избивший старушку в Бердске мужчина признал, что был сильно пьян

Новосибирские следователи допросили 42-летнего мужчину, который подозревается в избиении пожилой женщины в Бердске. Против него уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В ходе допроса задержанный признался, что в день происшествия он был сильно пьян, поэтому плохо помнит события. Сотрудники СК намерены ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Напомним, по версии следствия, 3 марта задержанный встретил пенсионерку, которая медленно передвигалась по микрорайону «Северный». Он ударил пожилую женщину, помог ей подняться и снова ударил.
- Сотрудниками регионального Следственного комитета продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий по установлению обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в ведомстве.