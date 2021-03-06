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Михаил Мишустин сообщил о планах правительства в отношении НГУ

6 марта 2021, 11:21
Проект развития он будет лично контролировать.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о решении правительства в отношении развития специализированного учебно-научного центра НГУ.

Это произошло 5 марта во время визита в вуз. Компанию Мишустину составили губернатор области Андрей Травников, глава минобрнауки РФ Валерий Фальков и ректор вуза Михаил Федорук.

Мишустин заявил, что обсудил с президентом строительство нового корпуса с общежитием, развлекательным центром и современной лабораторией для учащихся СУНЦ проекта по проекту «Академгородок 2.0».

В рамках визита Мишустин встретился со своей подопечной Людмилой Некрасовой, у которой был наставником в конкурсе «Лидеры России». Сейчас она возглавляет СУНЦ НГУ.

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