Мишустин раскритиковал профессора НГУ за английское слово

Премьер-министр России Михаил Мишустин упрекнул профессора НГУ в использовании нерусских слов.
Как пишет «Интерфакс», дискуссия разгорелась меду гостем и директором математического центра вуза Евгением Вдовиным, который употребил слово «воркшоп».
Профессор рассказывал Мишустину о масштабном мероприятии в Академгородке, в котором планируют принять участие около двухсот студентов и школьников. Событие он назвал воркшоп. За это слово и зацепился премьер-министр, предложив, по его словам, более звучный вариант, который близок для российских реалий – семинар. Вдовин объяснил, что особенностью мероприятия является обучение деятельности, тогда Мишустин подобрал другое слово - «мастерская».
«Я только за то, чтобы английские термины не закрывали [русские]», — цитирует премьер-министра источник.
После дискуссии обе стороны пришли к общему решению – «математическая мастерская».