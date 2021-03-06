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Мишустин раскритиковал профессора НГУ за английское слово

6 марта 2021, 09:03
Воркшоп - группа, созданная для дискуссии по какой-либо теме или для ее разработки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин упрекнул профессора НГУ в использовании нерусских слов.

Как пишет «Интерфакс», дискуссия разгорелась меду гостем и директором математического центра вуза Евгением Вдовиным, который употребил слово «воркшоп».

Профессор рассказывал Мишустину о масштабном мероприятии в Академгородке, в котором планируют принять участие около двухсот студентов и школьников. Событие он назвал воркшоп. За это слово и зацепился премьер-министр, предложив, по его словам, более звучный вариант, который близок для российских реалий – семинар. Вдовин объяснил, что особенностью мероприятия является обучение деятельности, тогда Мишустин подобрал другое слово - «мастерская».

«Я только за то, чтобы английские термины не закрывали [русские]», — цитирует премьер-министра источник.

После дискуссии обе стороны пришли к общему решению – «математическая мастерская».

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