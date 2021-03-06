Мишустин раскритиковал профессора НГУ за английское слово

Профессор рассказывал Мишустину о масштабном мероприятии в Академгородке, в котором планируют принять участие около двухсот студентов и школьников. Событие он назвал воркшоп. За это слово и зацепился премьер-министр, предложив, по его словам, более звучный вариант, который близок для российских реалий – семинар. Вдовин объяснил, что особенностью мероприятия является обучение деятельности, тогда Мишустин подобрал другое слово - «мастерская».