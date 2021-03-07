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В Новосибирске пассажирку самолета задержали из-за дебоша на борту

7 марта 2021, 13:35
Женщина рассказала полицейским, что употребляла наркотики.

В аэропорту Толмачево с рейса из Владивостока сняли 39-летнюю женщину. Она вела себя неадекватно. Информацию распространила пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Вскоре после взлета женщина стала ходить по салону самолета, надевать одежду. На замечания гражданка не реагировала. В итоге проводники и пассажиры связали женщину скотчем и веревкой и удерживали до посадки.

После задержания женщина рассказала полицейским, что употребляла наркотики. На нее составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

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