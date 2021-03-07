В Новосибирске пассажирку самолета задержали из-за дебоша на борту

В аэропорту Толмачево с рейса из Владивостока сняли 39-летнюю женщину. Она вела себя неадекватно. Информацию распространила пресс-служба ГУ МВД по НСО.
Вскоре после взлета женщина стала ходить по салону самолета, надевать одежду. На замечания гражданка не реагировала. В итоге проводники и пассажиры связали женщину скотчем и веревкой и удерживали до посадки.
После задержания женщина рассказала полицейским, что употребляла наркотики. На нее составлен административный протокол за мелкое хулиганство.