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Горные внедорожники не смогли покорить снежные сугробы Новосибирска

9 марта 2021, 16:31
Автоблогеры пытались припарковаться на местах для стоянки, но у них не получилось.

В Новосибирске три внедорожника, подготовленных для экстремальных условий горных путешествий по перевалу Дятлова, не смогли справиться со снежными сугробами на парковка. Автоблогеры из сообщества субаристов выпустили видеоролик о том, как они пытались припарковать свои автомобили в тех местах, где в Новосибирске оборудованы стоянки.

Сначала владельцы внедорожников хотели прокатиться в экстремальных условиях за городом. Но затем поняли, что непроходимые дороги можно найти и в Новосибирске.

Своим видео они попытались привлечь внимание к проблеме нечищенных дорог. Зимой парковки оказались завалены снегом, из-за чего автомобилям негде встать. А по некоторым дорогам невозможно и проехать. Например, на Затулинку блогеры даже не пробовали добраться.

Водителей внедорожников удивило, что на левом берегу дороги оказались местами почищены лучше, чем на правом. В целом же они нашли большое количество огромных сугробов, на которых проверили проходимость своих автомобилей.

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#Новости#Политика#Видео
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