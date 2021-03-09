Горные внедорожники не смогли покорить снежные сугробы Новосибирска

В Новосибирске три внедорожника, подготовленных для экстремальных условий горных путешествий по перевалу Дятлова, не смогли справиться со снежными сугробами на парковка. Автоблогеры из сообщества субаристов выпустили видеоролик о том, как они пытались припарковать свои автомобили в тех местах, где в Новосибирске оборудованы стоянки.
Сначала владельцы внедорожников хотели прокатиться в экстремальных условиях за городом. Но затем поняли, что непроходимые дороги можно найти и в Новосибирске.
Своим видео они попытались привлечь внимание к проблеме нечищенных дорог. Зимой парковки оказались завалены снегом, из-за чего автомобилям негде встать. А по некоторым дорогам невозможно и проехать. Например, на Затулинку блогеры даже не пробовали добраться.
Водителей внедорожников удивило, что на левом берегу дороги оказались местами почищены лучше, чем на правом. В целом же они нашли большое количество огромных сугробов, на которых проверили проходимость своих автомобилей.