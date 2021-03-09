Горные внедорожники не смогли покорить снежные сугробы Новосибирска

В Новосибирске три внедорожника, подготовленных для экстремальных условий горных путешествий по перевалу Дятлова, не смогли справиться со снежными сугробами на парковка. Автоблогеры из сообщества субаристов выпустили видеоролик о том, как они пытались припарковать свои автомобили в тех местах, где в Новосибирске оборудованы стоянки.