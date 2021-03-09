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В Маслянинском районе мужчина, убивший заступника своей жены, осужден на 10 лет

9 марта 2021, 18:33
В пользу каждого из родителей потерпевшего взыскан моральный вред по полтора млн рублей.

Суд признал виновным 36-летнего жителя Маслянинского района. Он обвинялся в убийстве.

Долгое время подсудимый избивал свою жену в состоянии алкогольного опьянения. В июле прошлого года 31-летний знакомый женщины сделал ему замечание. После этого пьяный супруг решил отомстить.

Он взял нож, подошел к жертве на улице сзади и ударил в шею. Потерпевший скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. Протрезвев, обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении.

Суд приговорил убийцу к 10 годам заключения в колонии строгого режима. В пользу каждого из родителей потерпевшего взыскан моральный вред по полтора млн рублей.

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#Новости#Криминал
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