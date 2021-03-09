В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

По версии следствия, в ходе конфликта подозреваемый взял на кухне нож и нанес потерпевшей не менее 35 ударов в шею, от которых последняя скончалась на месте. После этого 19-летний обвиняемый перевел с ее банковской карты на свою 3 тысячи рублей, забрал ее ноутбук и мобильный телефон, которые в последующем сдал в ломбард. Когда подозреваемого доставили на место преступления, он подтвердил данные им ранее показания и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.