В Новосибирской области представили премьер-министру Мишустину крупные проекты

В Новосибирске продолжается подведение итогов визита в регион премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Федеральный чиновник встретился с губернатором НСО Андреем Травниковым и обсудил реализацию в регионе масштабных проектов.
Один из них - подготовка к проведению в Сибири МЧМ по хоккею в 2023 году. В регион поступило дополнительное финансирование стройки нового ледового дворца. Благодаря этому останутся деньги на возведение новой станции метро и благоустройство территории. Михаил Мишустин пообещал изыскать еще средства в федеральной казне.
Гость посетил центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Там разработан и производится новый препарат для массовой вакцинации против коронавируса. Вообще, визит председателя Правительства России был посвящен в основном научным вопросам.
Травников представил проект строительства нового кампуса НГУ. Ожидается, что в 2030 году в вузе будут учиться уже 15 тысяч человек. Мишустин объявил о финансировании возведения новых четырех учебных корпусов, досугового центра НГУ и нового центра для СУНЦ. Первый этап планируется реализовать до 2023 года.
Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Новосибирской области побывали в новом логистическом центре "Почты России". Хаб расположен в международном аэропорту Толмачево.