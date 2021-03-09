В Новосибирской области представили премьер-министру Мишустину крупные проекты

Один из них - подготовка к проведению в Сибири МЧМ по хоккею в 2023 году. В регион поступило дополнительное финансирование стройки нового ледового дворца. Благодаря этому останутся деньги на возведение новой станции метро и благоустройство территории. Михаил Мишустин пообещал изыскать еще средства в федеральной казне.