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На Новосибирскую область обрушится ветер со скоростью до 20 метров в секунду

11 марта 2021, 02:24
В регионе ожидаются мокрый снег и метели.

В четверг, 11 марта, на Новосибирскую область обрушится ветер со скоростью до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС.

В течение суток ожидаются мокрый снег и метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Ночью температура составит -3, -8°С, но местами до -15 °С. Днем потеплеет до 0, -5 °С, хотя местами сохранится мороз в -11 °С.

Такие погодные условия могут стать причиной чрезвычайной ситуации. В случае необходимости гражданам советуют звонить по телефону экстренных оперативных служб 112.

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