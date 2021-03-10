На Новосибирскую область обрушится ветер со скоростью до 20 метров в секунду

В течение суток ожидаются мокрый снег и метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с. Ночью температура составит -3, -8°С, но местами до -15 °С. Днем потеплеет до 0, -5 °С, хотя местами сохранится мороз в -11 °С.