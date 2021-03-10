Опубликовано видео обрушения крыши распределительного центра «Магнита» в Новосибирске

Ранее Atas.info сообщал о том, что в среду, 10 марта, в Новосибирске обрушилась крыша в пристройке к логистическому комплексу, который арендует ПАО «Магнит». Местом происшествия стала улица Пасечная.
По сообщению представителей компании, обошлось без пострадавших. Вскоре после обследования конструкции работа в основном здании склада была возобновлена. О происшествии уже уведомили прокуратуру.
В сообществе АСТ-54 опубликовали видео момента обрушения крыши. Оно было снято камерой наблюдения внутри помещения.
На размещенных кадрах заметно, как быстро падают вниз элементы конструкции. Работников склада на видео нет.