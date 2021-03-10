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Опубликовано видео обрушения крыши распределительного центра «Магнита» в Новосибирске

11 марта 2021, 01:41
Авария произошла в среду, 10 марта.

Ранее Atas.info сообщал о том, что в среду, 10 марта, в Новосибирске обрушилась крыша в пристройке к логистическому комплексу, который арендует ПАО «Магнит». Местом происшествия стала улица Пасечная.

По сообщению представителей компании, обошлось без пострадавших. Вскоре после обследования конструкции работа в основном здании склада была возобновлена. О происшествии уже уведомили прокуратуру.

В сообществе АСТ-54 опубликовали видео момента обрушения крыши. Оно было снято камерой наблюдения внутри помещения.

На размещенных кадрах заметно, как быстро падают вниз элементы конструкции. Работников склада на видео нет.

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