Новосибирцу грозит до 6 лет за покупки с чужой карты

Житель Новосибирска нашел на улице чужую банковскую карту и совершил по ней покупки на 3 тысячи рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по НСО
Об исчезновении карты заявли житель Первомайского района мегаполиса. Он же отследил, что с карты исчезли деньги.
Полицейские начали поиски и вышли на ранее судимого 42-летнего местного жителя. Именно ему посчастливилось найти утерянную пластиковую карту.
Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы. На него возбуждено уголовное дело по статье "кража". Злоумышленник пока находится под подпиской о невыезде.