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Новосибирцу грозит до 6 лет за покупки с чужой карты

3 мая 2021, 15:14
Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Житель Новосибирска нашел на улице чужую банковскую карту и совершил по ней покупки на 3 тысячи рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по НСО

Об исчезновении карты заявли житель Первомайского района мегаполиса. Он же отследил, что с карты исчезли деньги.

Полицейские начали поиски и вышли на ранее судимого 42-летнего местного жителя. Именно ему посчастливилось найти утерянную пластиковую карту.

Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмы. На него возбуждено уголовное дело по статье "кража". Злоумышленник пока находится под подпиской о невыезде.

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#Новости#Криминал
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