Черные банкиры из Новосибирска вывели из России за рубеж более 500 млн рублей

По версии следствия, с мая 2017 года по май 2019 года обвиняемый был членом преступного сообщества, состоявшего из двух организованных групп. Эти финансисты, используя реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, незаконно оказывали на территориях Новосибирской области и Алтайского края услуги по переводу денег на счета иностранных организаций путем изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.