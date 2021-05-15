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Posted 15 мая 2021, 07:50

Published 15 мая 2021, 07:50

Modified 16 сентября 2022, 20:42

Updated 16 сентября 2022, 20:42

Черные банкиры из Новосибирска вывели из России за рубеж более 500 млн рублей

15 мая 2021, 07:50
Один из них полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

В Новосибирске 50-летнего мужчину осудят за незаконный вывод за границу более 500 миллионов рублей. Он являлся членом преступной группы черных банкиров, созданной жителем Бердска.

По версии следствия, с мая 2017 года по май 2019 года обвиняемый был членом преступного сообщества, состоявшего из двух организованных групп. Эти финансисты, используя реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, незаконно оказывали на территориях Новосибирской области и Алтайского края услуги по переводу денег на счета иностранных организаций путем изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.

- Установленная в ходе расследования сумма незаконных валютных операций, к которым причастен обвиняемый, составила не менее 519 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре. Свою вину подозреваемый признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно помогая следствию. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

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