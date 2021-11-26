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В северной столице России отложили введение системы QR-кодов

26 ноября 2021, 12:54
Фото: pixabay.com
По мнению губернатора, ситуация в Санкт-Петербурге не настолько критичная.

Далеко не все российские регионы бросились вводить по первому намеку из Москвы систему QR-кодов для посещения общественных мест. В Санкт-Петербурге они до сих пор не действуют, а требовать их начнут не ранее конца декабря.

Как сообщает newia.ru, губернатор Александр Беглов подписал документ о внесении изменений в постановление о коронавирусных ограничениях. По ним QR-коды для поседения предприятий общепита и общественных мест начнут действовать с 27 декабря 2021 года.

До назначенной даты различные подтверждающие состояние здоровья документы не потребуются ни петербуржцам, ни гостям города. Туристы могут пока свободно ехать в город на Неве, не опасаясь отказа в заселении в гостиницу.

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