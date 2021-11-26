В северной столице России отложили введение системы QR-кодов

Далеко не все российские регионы бросились вводить по первому намеку из Москвы систему QR-кодов для посещения общественных мест. В Санкт-Петербурге они до сих пор не действуют, а требовать их начнут не ранее конца декабря.
Как сообщает newia.ru, губернатор Александр Беглов подписал документ о внесении изменений в постановление о коронавирусных ограничениях. По ним QR-коды для поседения предприятий общепита и общественных мест начнут действовать с 27 декабря 2021 года.
До назначенной даты различные подтверждающие состояние здоровья документы не потребуются ни петербуржцам, ни гостям города. Туристы могут пока свободно ехать в город на Неве, не опасаясь отказа в заселении в гостиницу.