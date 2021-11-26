В Новосибирске прошли рейдовые проверки на соблюдение требований QR-кодов

Всего в обслуживании клиентов было отказано 125 новосибирцам. Рейд проводился всю неделю. Проверяющие были в более 150 объектах торговли и в крупных торговых центрах. Было обнаружено 72 нарушения и составлены протоколы. В кафе и ресторанах нарушения не были выявлены.