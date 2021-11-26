В Новосибирске прошли рейдовые проверки на соблюдение требований QR-кодов

В Новосибирске прошли проверки на соблюдение требований QR-кодов в общественных местах. Итоги подвели в правительстве НСО, 26 ноября.
Всего в обслуживании клиентов было отказано 125 новосибирцам. Рейд проводился всю неделю. Проверяющие были в более 150 объектах торговли и в крупных торговых центрах. Было обнаружено 72 нарушения и составлены протоколы. В кафе и ресторанах нарушения не были выявлены.
Также минтранс проверили соблюдения масочного режима. Они составили 7 протоколов на транспортные предприятия. Также 30 протоколов было предъявлено физическим лицам. Ещё 23 направлено в суд. Власти региона добавляют, что только на трёх предприятиях были выявлены нарушения эпидемиологического режима. Помимо общепитов и транспорта, проверили и гостиничный сервис.