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В Новосибирске 125 человек без QR-кодов не смогли попасть на мероприятия

27 ноября 2021, 01:29
Фото: pixabay.com
Рейды проходят в организациях и на общественном транспорте.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе рейда не допустили на мероприятия 125 жителей Новосибирска без QR-кодов.

Власти продолжают проверять объекты города на соблюдение ограничительных мер. На 26 ноября специалисты побывали в 304 организациях, где действует новый пропускной режим. Ими было пресечено 72 нарушения. В 21 случаи был составлен административный протокол, а 23 заявления рассмотрят в судебном порядке.

125 новосибирцев отказались пускать на объект, поскольку они не смогли доказать свою вакцинацию ни QR-кодом, ни сертификатом.

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#Новости#Общество
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