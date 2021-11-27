В Новосибирске 125 человек без QR-кодов не смогли попасть на мероприятия

Власти продолжают проверять объекты города на соблюдение ограничительных мер. На 26 ноября специалисты побывали в 304 организациях, где действует новый пропускной режим. Ими было пресечено 72 нарушения. В 21 случаи был составлен административный протокол, а 23 заявления рассмотрят в судебном порядке.