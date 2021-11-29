В Новосибирске на проезжую часть из грузовика выпали бетонные плиты

На проезжей части в Новосибирске грузовик выронил бетонные плиты. Информация появилась в сообществе «АСТ-54».
Очевидцы обнаружили находку 28 ноября. Вечером, на пересечении улиц Нарымской и Дуси Ковальчук из грузовика выпали плиты из бетона. Они долгое время лежали на дороге.
Комментаторы удивились одним совпадением – на этом месте ранее выронили бочку с краской. Новосибирцы недоумевают, как можно не ощутить потерю такого груза. Также некоторые шутят, что завтра на этом месте ждут мешки с деньгами.