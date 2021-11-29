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В Новосибирске на проезжую часть из грузовика выпали бетонные плиты

29 ноября 2021, 02:45
Фото: АСТ-54
Новосибирцы недоумевают, как можно не ощутить потерю такого груза.

На проезжей части в Новосибирске грузовик выронил бетонные плиты. Информация появилась в сообществе «АСТ-54».

Очевидцы обнаружили находку 28 ноября. Вечером, на пересечении улиц Нарымской и Дуси Ковальчук из грузовика выпали плиты из бетона. Они долгое время лежали на дороге.

Комментаторы удивились одним совпадением – на этом месте ранее выронили бочку с краской. Новосибирцы недоумевают, как можно не ощутить потерю такого груза. Также некоторые шутят, что завтра на этом месте ждут мешки с деньгами.

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#Новости#Транспорт
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